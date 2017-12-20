Forbes: Массовый кассовый сбой произошёл из-за ошибки программистов

По данным издания, произошла "неправильная конвертация времени" из одного формата в другой.

Редакция Forbes.ru выяснила причину сбоя кассового оборудования, который парализовал работу АЗС и супермаркетов по всей стране. По данным издания, всему виной неправильная конвертация времени из одного формата в другой.

С аналогичной проблемой российские торговые сети сталкивались в 2000 году, когда разработчики программного обеспечения, выпущенного в XX веке, использовали для обозначения года в дате операции двузначное число, например 01.01.61.

— При наступлении 1 января 2000 года при двузначном представлении года после 99 наступал 00 год, что интерпретировалось многими старыми программами как 1900, а это в свою очередь могло привести к сбоям в работе критических приложений, — объясняет Forbes.

Вот только 18 лет назад речь шла о переходе в новое тысячелетие, поэтому пока не понятно, почему оборудование отказало при переводе времени именно сегодня.

Напомним, страшный сон российской розницы сбылся сегодня, 20 декабря, когда кассовое оборудование отказало в магазинах и АЗС буквально по всей стране. Руководство ФНС пошло ретейлерам навстречу и разрешило продавцам временно поработать без чеков. А разработчики кассового оборудования "Штрих-М" ранее порекомендовали клиентам обновить прошивку.