У экс-директора "Гоголь-центра" нашли в ноутбуке переписку об афере с налогами

Как стало известно, с этими материалами уже ознакомились адвокаты фигурантов дела.

В ноутбуке бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского следователи обнаружили переписку, в которой фигурант дела обсуждает схему по уходу от уплаты налогов, возможные варианты обналичивания денег, а также суммы, которые могут быть выручены таким образом. Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идёт о порядка 30 миллионах рублей, которые могли быть получены лишь с заработных плат.

Отмечается, что в материалах отныне значатся переписки Малобродского с другим фигурантом дела — директором "Седьмой студии" Юрием Итиным. В них Малобродский, который совмещал две ставки — в "Гоголь-центре" и в проекте "Платформа" — безуспешно пытается получить повышение зарплаты.

Напомним, в июне этого года суд арестовал бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. После этого на него дал показания худрук театра Кирилл Серебренников. В июле СК возбудил новое дело против Малобродского, после чего ему на три месяца продлили арест. Как писал Лайф, в сентябре в Басманном суде опровергли информацию об аресте имущества бывшего директора "Гоголь-центра".