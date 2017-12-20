Путин потребовал строить не безликие коробки и "муравейники", а комфортное жильё

Президент России Владимир Путин заявил, что люди в рамках программы переселения должны переехать в комфортные и современные квартиры.

— Хочу подчеркнуть: люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или "муравейники", как раньше говорили, а в современное жильё, — отметил российский лидер во время заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава государства добавил, что вокруг таких домов должны быть созданы парки, а также социальные и спортивные объекты.