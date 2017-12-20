"И каша вкусная". Улюкаев оценил меню в СИЗО

По душе экс-главе МЭР пришлось и медицинское обслуживание, он даже планирует посетить стоматолога.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев доволен едой в следственном изоляторе "Матросская Тишина". Об этом агентству "Москва" сообщил источник из окружения экс-чиновника.

— У него всё хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша, — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что Улюкаев также доволен медицинским обслуживанием, даже в ближайшее время планирует посетить стоматолога.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в 130 миллионов рублей.