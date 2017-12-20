Министр транспорта Сирии попросил ЕС снять санкции с национальной авиакомпании

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Министр транспорта Сирии попросил ЕС снять санкции с национальной авиакомпании

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Министр транспорта Сирии Али Хаммуд попросил Евросоюз снять санкции с авиакомпании Syrian Air и разрешить ей летать в Европу.

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