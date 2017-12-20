Жириновский уверен, что Улюкаева освободят досрочно уже летом

По мнению лидера ЛДПР, бывший министр экономического развития может выйти на свободу по амнистии.

Экс-главу Минэкономразвития, которого приговорили к 8 годам тюрьмы за взятку, могут освободить уже следующим летом. Такое мнение в ходе 31-го съезда ЛДПР высказал лидер партии Владимир Жириновский.

— Вот Улюкаев один сел. И уже готовят амнистию, чтобы его летом выпустить. Попадёт под эту общую амнистию, — заявил он.

Напомним, с предложением провести первую административную амнистию и приурочить её к 100-летию Октябрьской революции выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. Позже к президенту с предложением провести масштабную амнистию в 2018 году обратился уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. Как писал Лайф, Владимир Путин пообещал подумать над этим.