Путин призвал разобраться с платежами за обслуживание домов

Президент призвал установить предел для роста тарифов и перекрыть управляющим компаниям доступ к финансовым потокам.

Владимир Путин призвал навести порядок в сфере платежей за содержание и обслуживание жилых домов. Глава государства напомнил, что вопрос поднимался на его пресс-конференции, а значит, он "волнует людей".

Президент призвал установить предел для роста платежей и перекрыть управляющим компаниям (УК) доступ к финансовым потокам.

— Речь идёт о росте тарифов в системе ЖКХ, а именно об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне, — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.