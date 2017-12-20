Надувательство в тренде. Спрос на макеты надувных танков и ракет удвоился

Отмечается, что около 30% муляжей военной техники поставляется иностранным заказчикам.

Вооружённые силы России и других стран купили в два раза больше надувных ракет и танков в 2017 году по сравнению с прошлым годом. О росте спроса на макеты военной техники сообщил представитель компании "Русбал" Алексей Комаров.

— До 30% продукции российского производства поставляется иностранным заказчикам, — уточнил он "Интерфаксу".

Комаров отметил, что речь идёт об объёмных муляжах ракет, авиационной и бронетехники, которые с высокой степенью детализации копируют настоящее вооружение.

В феврале 2017 года стало известно, что Минобороны России и разработчики вооружения в прошлом году почти вдвое увеличили заказы на надувные танки, самолёты и ракетные установки.

Отмечается, что подобные муляжи помогают обмануть средства разведки противника. Весит надувной танк от 30 до 100 килограммов и приводится в рабочее состояние в течение 20 минут.