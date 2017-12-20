"Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты в честь 95-летия компании

"Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.

Билеты по выгодным праздничным тарифам можно оформить с 20 по 27 декабря 2017 года. В качестве даты вылета можно выбрать любой из 95 дней в период с 15 января по 20 апреля 2018 года. Перелёт в обратном направлении необходимо совершить не позднее 27 апреля 2018 года.

В акции участвуют только билеты экономкласса. Пассажиры могут приобрести их за рубли или за мили в рамках программы "Аэрофлот бонус". Премиальные авиабилеты по акции доступны только на сайте авиакомпании.

Оплата билетов возможна на сайте авиакомпании, через контакт-центр, в пунктах собственных продаж на территории страны или в российских офисах агентов перевозчика.

Согласно данным агентов по продаже билетов, скидка может составлять до 50%, однако количество билетов в рамках данной акции ограничено.

С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте "Аэрофлота".