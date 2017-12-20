Москва, Петербург и Севастополь смогут сами решать, кому ездить по выделенкам

Документ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на портале правовой информации.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут сами решать, кто в этих городах может по выделенным полосам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Из пояснительной записки следует, что целью документа является установить дополнительные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов с помощью автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Также, согласно закону, должностные лица органов государственного надзора наделяются правом доступа к тахографу, установленному для контроля за оснащением автомобиля и соблюдением норм времени вождения и отдыха.

Ранее законопроект был возвращён во второе чтение для принятия поправки, после чего принят Госдумой в третьем чтении.