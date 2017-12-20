Эрдоган поручил взломать телефон убийцы Карлова любыми способами

По данным местных СМИ, к разблокировке гаджета может быть подключено турецкое управление информационных технологий и связи.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил главному прокурору Анкары Юкселю Коджаману сделать всё необходимое для разблокировки мобильного телефона убийцы российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно газете, к взлому гаджета может быть подключено турецкое управление информационных технологий и связи.

По неподтверждённым данным, в прокуратуре Анкары изначально связались с израильской компанией для разблокировки телефона Мевлюта Алтынташа. Однако переговоры прекратились после того, как программисты потребовали около 20 тысяч долларов за услугу и доставку телефона в Израиль, причём без гарантии результата.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Экс-полицейский Мевлют Алтынташ выстрелил в него несколько раз, после чего дипломат был доставлен в больницу, где позже скончался. Киллер был убит ответным огнём.