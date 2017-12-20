В СК рассказали подробности взрыва в доме в Ставрополе

Следователи сообщили некоторые подробности ЧП, которое произошло в одной из квартир многоэтажного дома в Ставрополе. По данным СУ СК РФ по региону, мужчина привёл в действие неизвестное взрывное устройство. Когда прибывшие сотрудники полиции потребовали от него сдаться, он схватил гранату и попытался взорвать и её. Однако правоохранителям удалось нейтрализовать мужчину.

В областном СУ СКР уточняют, что избежать трагедии удалось благодаря работе сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ и Следственного комитета. Никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал.

Из-за взрыва из дома эвакуировали около 130 человек. Очевидцы рассказывали, что мужчина угрожал подорвать не только свою квартиру, но и целое здание. Добавим, что по факту взрыва местные следователи завели уголовное дело по трём статьям, в том числе и по факту подготовки теракта.