СМИ: Массовый технический сбой в работе касс ликвидирован

Неполадки с оборудованием обошлись ретейлерам в два с половиной миллиарда рублей, а коснулась проблема не менее 9% российского рынка.

В Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили, что технический коллапс, который в соцсетях прозвали страшным сном российской розницы, был устранён.

— Сбой погашен, купирован, всё в полном порядке, — приводит РИА "Новости" слова представителя организации Алексея Фёдорова.

Других подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, кассовое оборудование компании "Штрих-М" сегодня отказало в магазинах и АЗС в целом ряде регионов страны. ФНС пошла ретейлерам навстречу, разрешив временно обслуживать покупателей без чеков. Разработчики кассового оборудования порекомендовали клиентам обновить прошивку и принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что масштабный кассовый сбой обошёлся ретейлерам в два с половиной миллиарда рублей.