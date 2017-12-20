Стоит добавить, что энциклопедия доступна для пользователей и в электронном виде.

Президенту РФ Владимиру Путину представили Большую российскую энциклопедию, состоящую из 35 томов. По словам академика Юрия Осипова, указ об её издании позволил привлечь к работе сотни авторов, среди которых много учёных, деятелей культуры и образования, а также государственных деятелей.

— Первый том, предваряющий всё издание, номера не имеет. Он называется "Россия" (и посвящён нашей стране. — Прим. ред.), — отметил Осипов. — Теперь Россия имеет универсальную научную энциклопедию.

Как отметил академик, в томах представлено более 80 тысяч статей, которые охватывают все явления в мире.

— Не каждому государству по плечу создать такую энциклопедию, — добавил Осипов. — Мы заняли своё место в клубе национальных энциклопедий. Помимо нас ещё две — "Британника" (американская универсальная энциклопедия. — Прим. ред.) и энциклопедия "Брокгауз" (немецкая многотомная универсальная энциклопедия. — Прим. ред.).

Как рассказали Лайфу редакторы энциклопедии, больше всего трудностей во время работы возникало при написании статей, посвящённых странам. Кроме того, они выделили и материал о внешней политике РФ при Владимире Путине.

Доступна электронная версия энциклопедии.