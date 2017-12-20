Нюша с мужем поддержали Putin Team

В рамках общественного движения семья посетила один из подмосковных детских домов.

Певица Нюша и её супруг Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU), поддержали Putin Team ("Команда Путина"). Об этом артистка сообщила в соцсетях.

20 декабря в рамках общественного движения чета присоединилась к международному флешмобу #ятожедоброволец и начала предновогоднюю благотворительную акцию. Семья посетила подмосковный детский дом, где певица с мужем пообщались с воспитанниками, вручили им подарки и помогли украсить помещения к Новому году.

— К сожалению, далеко не у каждого ребёнка есть мама, папа, братья и сёстры, которые украсят дом, нарядят ёлку, приготовят подарки. Поэтому мы решили устроить такую акцию, — объяснил Сивов.

— Мы призываем всех своих друзей, знакомых поддержать нашу акцию. Давайте подарим деткам, оставшимся без семьи, праздник: подарки, хорошее настроение и главное — внимание! — написала артистка в "Инстаграме".

Нюша призвала спортсменов, музыкантов, актёров и других известных людей посетить детские дома в глубинке, в которых практически никогда не бывают знаменитости.

Напомним, об идее создать общественное движение в поддержку президента РФ хоккеист Овечкин сообщил в ноябре. Вскоре после этого появился официальный сайт Putin Team. По словам нападающего "Вашингтон Кэпиталз", к движению может присоединиться любой желающий.

Отметим, что в Putin Team уже вступили шоумен Михаил Галустян, певица Полина Гагарина, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, лидер "Любэ" Николай Расторгуев и другие.