Нюша с мужем поддержали Putin Team

Певица Нюша и её супруг Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU), поддержали Putin Team ("Команда Путина"). Об этом артистка сообщила в соцсетях.
20 декабря в рамках общественного движения чета присоединилась к международному флешмобу #ятожедоброволец и начала предновогоднюю благотворительную акцию. Семья посетила подмосковный детский дом, где певица с мужем пообщались с воспитанниками, вручили им подарки и помогли украсить помещения к Новому году.
— К сожалению, далеко не у каждого ребёнка есть мама, папа, братья и сёстры, которые украсят дом, нарядят ёлку, приготовят подарки. Поэтому мы решили устроить такую акцию, — объяснил Сивов.
Мы с мужем @igorsivovv решили поддержать международную акцию #ятожедоброволец и движение #PutinTeam, которое делает разные добрые дела☝️Сегодня посетили один из детских реабилитационных домов, привезли детишкам тёплый и настоящий Новый год - ёлку, гирлянды и подарочки не забыли Призываем вас в канун этих тёплых семейных праздников подарить тепло тем, кто вдвойне в этом нуждается☝️Делать добрые дела – просто ❤️#нюша #nyusha #ятожедоброволец #КомандаПутина #Putinteam; #PT #Жить
— Мы призываем всех своих друзей, знакомых поддержать нашу акцию. Давайте подарим деткам, оставшимся без семьи, праздник: подарки, хорошее настроение и главное — внимание! — написала артистка в "Инстаграме".
Нюша призвала спортсменов, музыкантов, актёров и других известных людей посетить детские дома в глубинке, в которых практически никогда не бывают знаменитости.
Напомним, об идее создать общественное движение в поддержку президента РФ хоккеист Овечкин сообщил в ноябре. Вскоре после этого появился официальный сайт Putin Team. По словам нападающего "Вашингтон Кэпиталз", к движению может присоединиться любой желающий.
Отметим, что в Putin Team уже вступили шоумен Михаил Галустян, певица Полина Гагарина, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, лидер "Любэ" Николай Расторгуев и другие.
- Популярные
- По времени