Няня била восьмимесячного ребёнка, зная о камерах в квартире — видео

Женщина за руку поднимала ребёнка с пола и тыкала лицом в подушку, чтобы он перестал плакать.

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летней няни. Последняя, по словам нанявшей её женщины, избивала её восьмимесячного ребёнка, пишет Ufa1.ru.

Ирина Назмиева рассказала, что работница была нанята ещё в августе. Женщине сиделку посоветовали — у той был 16-летний опыт и хорошая репутация. Однако в квартире всё же установили камеры. Об этом воспитательницу сразу предупредили, говорит мать ребёнка.

Когда нанимательница просмотрела видео — она была шокирована. На ролике видно, как женщина, проходя мимо, прижимала лицо младенца к подушке, чтобы он перестал плакать. Также она несколько раз шлёпала малыша и поднимала его с пола за одну руку.

Мать ребёнка была в шоке от увиденного. Назмиева написала в одной из групп "ВКонтакте" обо всём, что произошло, и выложила запись с камеры видеонаблюдения.

— Я очень ошиблась в выборе нянечки для своего любимого малыша. Хочу предупредить всех мамочек и обезопасить вас и ваших деток, так как она теперь будет искать нового воспитанника. Не обращайтесь к ней, это не няня. Я даже слов подобрать не могу. Она бьёт детей, — написала Назмиева.

Женщина обратилась в полицию. Бывшая няня сейчас находится на допросе, а ребёнка будут осматривать врачи. В отношении 43-летней сиделки следователи возбудили уголовное дело, пишет Ufa1.ru.