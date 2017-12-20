Между прошлым и будущим. Голограмма Высоцкого откроет премию "Чартова дюжина"

"Возращение" на сцену кумира миллионов и поэта эпохи организаторы приурочили к его 80-летию.

15 февраля 2018 года церемонию вручения музыкальной премии "Чартова дюжина" откроет выступление Владимира Высоцкого с оркестром. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил организатор мероприятия Владимир Соловьёв.

— Это будет специальный номер, где Владимир Высоцкий будет сделан с помощью современных 3D-технологий в виде голограммы, — уточнил он.

Соловьёв отметил, что 3D-проекция культового артиста предстанет перед поклонниками отечественной рок-музыки как символ своеобразного моста между прошлым и будущим: переход от авторской песни к року. По его словам, данное технологическое решение выбрано не случайно: в 2018 году кумиру миллионов и поэту эпохи исполнилось бы 80 лет.

Организатор премии добавил, что сын Высоцкого дал добро на реализацию этой идеи.

Отметим, что эта технология уже использовалась в России. Так в 2012 году на концерте к 50-летию Виктора Цоя выступил сам Виктор Цой.