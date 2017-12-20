Саакашвили рассказал о взломе штаб-квартиры его партии в Черновцах

Политик назвал это системным наступлением на деятельность "Движения новых сил" на Буковине.

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили сообщил о проникновении неизвестных в офис партии в городе Черновцы. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Вчера в Черновцах распространяли провокационные газеты без исходных данных, а сегодня ночью неизвестные ворвались в офис партии. Есть признаки проникновения в компьютеры, также из офиса исчезли документы, — написал Саакашвили.

По словам политика, проникновение могло быть спланировано с целью дискредитации деятельности отделения партии в Черновцах. Он добавил, что при этом "следователи не нашли отпечатков пальцев и даже не изъяли орудие, которым выломали дверь".