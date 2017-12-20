Операторы мобильной связи приступили к отмене роуминга в регионах России

Мобильные операторы связи России приступили к отмене роуминга в регионах государства. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

— По сути, он уже потихонечку отменяется, и, как сказал глава антимонопольной службы (Игорь Артемьев. — Прим. ред.), действительно, там просто технические мероприятия будут завершаться в первом квартале (2018 года. — Прим. ред.), — сказал Никифоров.

По его словам, отмена роуминга также отмечается в тарифных планах оператора.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что все операторы должны сделать основную работу по отмене роуминга до конца. По его словам, изменения не должны спровоцировать рост тарифов.