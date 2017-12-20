Опубликовано видео ответного удара ДНР по позициям украинских силовиков

В Сети появилось видео ответного удара бойцов Донецкой Народной Республики по позициям Вооружённых сил Украины. Как сообщает телеграм-канал WarGonzo, ранее украинские силовики обстреляли Горловку.
На опубликованных кадрах, снятых с беспилотника, видно уничтожение зданий и военной техники в районе размещения ВСУ.
Как ранее писал Лайф, заместитель командующего оперативного командования республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ применили в Донбассе системы залпового огня "Град".
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