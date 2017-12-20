Адвокат Джигарханяна считает, что экс-жена артиста вводила ему опасные препараты

По его словам, в квартире Цымбалюк-Романовской нашли ампулы с лекарствами, которые актёру нельзя было принимать.

Эксперты проверят одежду актёра и режиссёра Армена Джигарханяна на следы психотропных препаратов. Это связано с подозрениями, что экс-супруга артиста могла колоть ему опасные лекарства для подавления воли. Об этом изданию "КП" рассказал адвокат актёра Евгений Парфёнов.

Защитник заявил, что во время обыска в квартире бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской нашли ампулы с препаратами, которые её экс-супругу категорически нельзя было принимать.

В качестве доказательства этой версии Парфёнов рассказал, что в апреле 2015 года Виталина, тогда ещё не жена Джигарханяна, сняла со счёта актёра 200 тысяч долларов в его присутствии.

— Пока Джигарханян фотографировался с сотрудниками, Виталина оформляла за него все документы. Возникает вопрос: почему Армен Борисович шёл у неё на поводу? — сказал адвокат.

Парфёнов отметил, что необходимо провести экспертизу, которая подтвердит введение психотропных лекарств в организм его подопечного. По его словам, сейчас самочувствие артиста улучшилось.

Ранее подобные подозрения уже высказывали сотрудники московского драматического театра. Они заявили, что Виталина Цымбалюк-Романовская пичкала подозрительными таблетками Джигарханяна. Одна из сотрудниц рассказала, что экс-супруга подкладывала их в чай артиста.

Напомним, скандал вокруг семьи Армена Джигарханяна разразился в октябре. Стало известно, что 82-летний актёр попал в больницу, а затем он написал заявление в полицию на Цымбалюк-Романовскую, которая якобы хотела его убить, чтобы окончательно присвоить его состояние.