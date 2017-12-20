В Карелии женщина разбилась во время пьяного катания на "ватрушке" за машиной

Мужчина, находясь в сильном подпитии, решил прокатить жену и дочку на надувных санях.

Жительница Карелии разбилась во время катания на надувной "ватрушке", привязанной тросом к автомобилю. За рулём машины находился муж погибшей — мужчина был в нетрезвом состоянии.

История произошла в Сегежском районе вблизи дачного кооператива. По версии следствия, в ночь на 20 декабря 2017 года 38-летний мужчина, находясь в подпитии, решил покатать своих жену и дочку по просёлочной дороге. Для этого он тросом прицепил "ватрушку" к своему автомобилю и поехал.

Однако опасная забава закончилась трагедией: "ватрушка" затормозила о дерево. Женщина разбилась на месте, ребёнок с травмами доставлен в больницу.

На мужчину возбуждено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека.