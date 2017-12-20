Монах из Подмосковья написал книгу о том, "как влюбить в себя девушку навсегда"

Священнослужитель отметил растущий дефицит мужественности в обществе и составил конкретные советы для молодых людей.

Настоятель строящегося деревенского храма в Красногорском районе Подмосковья выпустил руководство по общению с женщинами. В книге, которая называется "Мужская философия. Быть настоящим мужчиной". иеромонах Симеон (Мазаев) даёт советы студентам духовных школ о том, как правильно выстраивать отношения с противоположным полом.

— Как к священнику, ко мне часто обращаются студенты академии, которые просят совета в вопросах общения с прекрасным полом, — рассказал иеромонах Симеон изданию "Крестовский мост". — И я задумался: почему им, очень правильным в нравственном отношении людям, так трудно выстраивать отношения с девушками?

По словам автора книги, если студент действительно хочет стать священником, он может жениться лишь один раз, поэтому ему нужно не просто заинтересовать девушку, а "влюбить её в себя навсегда".

— Для того чтобы на вас был направлен восхищённый взгляд женщины, ваш взгляд должен быть направлен не на женщину, а на Небо или вдаль за горизонт, — считает иеромонах Симеон, добавив, что женщина должна чувствовать, что в жизни мужчины есть что-то значительно более важное, чем она.

Отмечается, что в книге автор также размышляет о жизни и смерти, чуде, вечности, комплексах и талантах, приводит множество примеров и необычных историй из жизни, а также цитирует известных авторов, в числе которых Платон, Конфуций, Гёте, Достоевский, Булгаков и Экзюпери.

Сейчас иеромонах Симеон начал работу над своей следующей книгой под названием "Мужчина и женщина. Гендерное равенство или соработничество в духе?"