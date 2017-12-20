"Ван Дамм отдыхает". Жительница Воронежа повторила эпичный трюк со шпагатом

Девушка продемонстрировала безупречную растяжку между двумя движущимися автомобилями.

Помните легендарный шпагат бельгийца Жан-Клода Ван Дамма из рекламы Volvo 2013 года? Повторить умопомрачительный трюк, удерживая баланс между движущимися автомобилями, удалось гибкой жительнице Воронежа. В отличие от героя боевиков, она села на продольный шпагат, а не поперечный, но зато в её ролике точно обошлись без компьютерной графики.

А вот как это было в оригинале.

Интересно, что сначала местные СМИ сообщили, что подражателем Ван Дамма оказался местный житель, но позже выяснилось, что героиня ролика –девушка.

Кстати, сам актёр, который с детства увлекался кикбоксингом, муай тай, кунг-фу, тхэквондо и классическим балетом, рассказывал, что тот самый ролик был снят с первого дубля, а страховали его невидимые в кадре тросы.