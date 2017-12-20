Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники

Росавиация сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний на новогодние праздники. Отмечается, что в авиапарках этих компаний недостаточно самолётов.
— В шести авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полётов имеющемуся парку воздушных судов, — говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения коснулись авиакомпаний Azur Air (на 15%), Nordwind (на 30%). "Якутия" (на 30%), Саратовские авиалинии (на 30%), "Икар" (на 20%), Royal Flight (на 5%).
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