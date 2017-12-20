В Белгороде женщина задушила 6-месячного внука, чтобы "облегчить жизнь" дочери

Жестокая расправа бабушки над полугодовалым младенцем произошла в отсутствие его родителей.

71-летняя пенсионерка из Старого Оскола убила шестимесячного внука, решив тем самым "облегчить" жизнь дочери.

— 19 декабря 2017 года обвиняемая находилась в доме своей дочери в селе Сергеевка Старооскольского городского округа, которая проживала с сыновьями восьми лет и шести месяцев. Решив, что дочери тяжело одной с двумя детьми, обвиняемая задушила младшего внука, — сообщает СУ СК по Белгородской области.

Как пояснила РИА "Новости" старший помощник руководителя ведомства Елена Козырева, у женщины оба ребёнка от разных отцов. Мужчины и дочери в момент убийства в доме не было.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте 71-летней пенсионерки. Ей может грозить пожизненное лишение свободы.