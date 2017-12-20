Новый год к нам мчится. В Москве открыли ёлочные базары

Цены на новогодних красавиц зависят от того, импортные ёлочки или отечественные.

По всей Москве открылись базары с главными новогодними атрибутами — ёлками, в продаже есть и пермские ели, и датские пихты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно данным агентства, всего ёлку можно купить в 250 местах по всей Москве.

Средняя цена отечественной составит порядка 2,5–3 тысяч рублей, а вот за импортную придётся отдать от семи тысяч. Как говорится, на любой вкус и кошелёк. Отличие нашей от европейской заключается в том, что российская менее пышная и зелёная, а также имеет менее ароматный запах.

— Эдакая ёлка с картинки, — выражается продавец хвойных про датские пихты.

Тем не менее на площадках базаров царит новогодняя атмосфера: играет Last Christmas, Jingle bells, мигают разноцветные гирлянды, ходят и фотографируются со всеми Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщается, базары будут работать до 31 декабря. Время работы — с 10 до 22 часов.