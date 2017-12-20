Стас Пьеха впервые вышел на сцену с 3-летним сыном

Трёхлетний Петя испугался и расплакался, когда его показали зрителям в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

Станислав Пьеха впервые появился на сцене со своим трёхлетним сыном Петей. Ребёнка к зрителям он вывел во время своего выступления БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. К слову, сам исполнитель начал появляться на концертах бабушки, Эдиты Пьехи, в том же возрасте.

Увидев огромное количество народу, мальчик не выдержал и расплакался. Певец отнёсся к этому с пониманием.

— Наш первый совместный выход на сцену (мой состоялся в таком же возрасте) немного был омрачён детской слезой испуга и сопротивления... но ведь это как первый заплыв в море или первое признание в любви... это всегда волнительно, сложно и немного страшно, — написал Стас Пьеха на своей странице в "Инстаграме".

Многие поклонники оценили такой поступок. Некоторые написали даже на странице кумира, что застали почти исторический момент.

— Ой, так здорово было быть свидетельницей этого выхода. Приезжайте к нам ещё, Стас! Очень ждём, Вас и Петю, и Вашу замечательную команду, — отметила _zima_k.

Некоторые отметили, что не стоило подвергать ребёнка такому стрессу. Всё-таки в три года выйти на сцену перед толпой сможет не каждый.

Поклонницы также отметили внешнее сходство ребёнка с исполнителем. Говорят, что Петя — вылитый Стас в детстве.