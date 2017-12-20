Украина продлила эмбарго на ввоз российских товаров до 2019 года

Ранее стало известно, что убытки официального Киева из-за потери рынков реализации продукции, одним из которых была Россия, превысили $15 млрд.

Правительство Украины продлило запрет на ввоз целого ряда товаров из России до 31 декабря 2018 года. В этом списке мясо крупного рогатого скота, свиней и птицы, макаронные и хлебобулочные изделия, субпродукты, молочные продукты и рыба. Ранее в этом перечне также фигурировали российские железнодорожные вагоны, однако позже Украина исключила их из чёрного списка, поскольку ей просто не на чем перевозить уголь для подготовки к отопительному сезону.

–– В утверждённый ранее перечень включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен, поливинилхлорид, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, — проводят текст документа украинские СМИ.

Напомним, 30 декабря 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "О внешнеэкономической деятельности", который предоставляет правительству страны полномочия применять экономические санкции против России.

Россия же для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, которое действует для европейских стран, поддержавших антироссийские санкции.