"Президент он или олигарх". В Германии просят Порошенко определиться со статусом

Киев должен принять меры, чтобы остановить коррупцию, которая начинается с руководства страны, заявили в Берлине.

Лидеру Украины Петру Порошенко нужно определиться — президент он или олигарх. Об этом заявили в берлинской правящей партии "Христианско-демократический союз". Также там пришли к выводу, что Украина должна принять меры, чтобы остановить коррупцию, сообщает Bild. Круговая порука начинается с руководства страны, уверены в ХДС.

— Порошенко должен решить, хочет он быть президентом или олигархом, — заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

Помимо этого, депутат Европарламента Элмар Брок заявил, что украинские власти не уделяют достаточного внимания борьбе с коррупцией. Лайф уже сообщал о том, что в конце октября на официальном портале горсовета Ивано-Франковска две петиции с требованием объявить импичмент Петру Порошенко набрали необходимое количество голосов. Сообщалось, что граждане были недовольны многим, в том числе и коррупцией в органах власти.