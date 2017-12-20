От "Молодого папы" до "Юной". Подборка лучших сериалов для новогодних каникул

Сериальное производство набрало такие темпы, что и речи нет о том, чтобы успевать смотреть все любопытные проекты. Однако новогодние праздники — отличный повод наверстать упущенное. Чтобы вы не растерялись в огромном списке премьер, вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы составили для вас подборку лучших сериалов самых разных жанров, которые вскружили головы зрителям и критикам в уходящем году и которые все ждут в году грядущем.

"Рассказ служанки" с Элизабет Мосс — любителям антиутопий

В главной роли шокирующего сериала "Рассказ служанки", снятом по одноимённому роману канадской писательницы Маргарет Этвуд, выступила актриса Элизабет Мосс. Мы и критики любим её за роли в сериалах "Безумцы", "Вершина озера" и фильмах "Высотка" и "Квадрат". История разворачивается в недалёком будущем, где только одна из сотни жён чиновников здесь может выносить и родить ребёнка, поэтому рабынями высшего общества становятся простые женщины, выловленные прислугой с одной чёткой целью — выносить ребёнка. Это абсолютный триумфатор премии "Эмми": сериал получил награды в шести номинациях, в том числе за лучшую драму, сценарий и женскую роль, и стал одним из самых шокирующих событий телевидения 2017 года. Весь мир ждёт второго сезона, который создатели обещают представить в 2018 году.

"Молодой папа" — для эстетов и поклонников Джуда Лоу

В центре сюжета сериала "Молодой папа" — вымышленная фигура сорокалетнего американца с итальянским происхождением — Ленни Белардо. Леонардо в очень раннем, в понимании Ватикана, возрасте становится главой католической церкви — новым папой Пием XIII. Ленни — эксцентричная личность, его действия на посту папы предугадать непросто, отчего кардиналы плетут свои интриги против него. Нет шансов не влюбиться в этот сериал, ведь режиссёром выступил Паоло Соррентино, а в роли папы — неотразимый Джуд Лоу.

"Агенты Щ.И.Т." — для фанатов комиксов

Пятый сезон эффектного фантастического сериала американского производства, рассказывающий о деятельности антитеррористической секретной организации "Щ.И.Т.". Команда профессионалов во главе с агентом Филом Коулсоном работает над опасными и загадочными новыми делами. Сериал является логичным продолжением-ответвлением нашумевшего блокбастера "Мстители", срежиссировал его, как и "Мстителей", Джосс Уидон, а в основе сюжета — одноимённые комиксы Marvel. Агента Фила Коулсона, как и прежде, сыграл талантливый актёр Кларк Грегг.

"Медичи" — для любителей истории и красивых костюмов

История восхождения самой влиятельной флорентийской династии Медичи, которая в начале XV века сосредотачивает в своих руках власть над герцогством и крупнейшее в Европе состояние. После загадочной смерти главы семьи — Джованни ди Биччи — его непохожие сыновья Козимо и Лоренцо продолжают наращивать своё могущество и приумножать своих врагов. Кстати, онлайн-кинотеатр ivi будет эксклюзивно показывать этот сериал с середины декабря.

"Американские боги" — для любителей роуд-муви и фантастики

"Американские боги" — экранизация одноимённого бестселлера Нила Геймана, одного из лучших фантастов современности. В центре сюжета человек по имени Тень, который выходит из тюрьмы на несколько дней раньше положенного срока. На воле его поджидает загадочный герой по имени Мистер Среда, который вовлекает его в войну между старыми и "новыми" богами. Актёры — не самые узнаваемые, что, возможно, только добавляет плюсов. В главной роли — Рики Уиттл, его типаж настолько совпал с загадочным, потасканным геймановским героем, что даже критики не нашли, к чему придраться.

"Мистер Робот" с Рами Малеком — айтишникам и всем, кому нравятся триллеры

В этом году на экраны вышел третий сезон знаменитой IT-эпопеи, который вновь вернул живой интерес ко всей саге о компьютерном гении Эллиоте и поступках, на которые его толкают талант, жестокий мир корпораций и психические недуги. Именно за эту сложную и неоднозначную роль Малек получил высшую награду мира телевидения — "Эмми". В центре сюжета — Эллиот, талантливый айтишник, который по ночам ведёт подрывную работу против корпорации, где он работает в отделе безопасности. Такое робингудство привело Эллиота к загадочному и могущественному Мистеру Роботу, который испытывает его и всё сильнее закручивает интриги вокруг работы и морального выбора парня. Стать идеальным у Эллиота не получилось, и его убеждения всё туже завязываются в клубок противоречий с профессией.

"Юная" с Хилари Дафф — любителям необычных ситкомов

Кажется, что все американские ситкомы строятся по одинаковой схеме, но вот уже несколько лет не теряет популярность один из них, в основе которого лежит необычная и свежая тема возраста и его значения. Героиня "Юной", сорокалетняя Лайза Миллер, развелась с мужем и отправила дочку учиться в Индию. Свою карьеру она когда-то забросила ради семьи — а ведь Лайза была одной из самых перспективных выпускниц престижного колледжа. Все попытки устроиться на работу рушатся в тот момент, когда работодатели узнают о её возрасте. Отчаявшись, Лайза одевается в модные шмотки и отныне всем говорит, что ей 25 лет. Этот сериал обладает удивительным свойством нравиться и миллениалам (которым прикинулась героиня), и людям постарше (то есть реального возраста Лайзы).

Материал подготовлен при содействии онлайн-кинотеатра ivi.