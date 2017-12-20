Волочкова о бывшем любовнике, выложившем её секс-фото: Он — чмо

Балерина отметила, что не представляет, в какой момент могли быть сделаны интимные снимки.

Балерина Анастасия Волочкова назвала чмо бывшего любовника Чермена Дзотова, который в ноябре сделал её снимки сексуального характера. Она также отметила, что не представляет, в какой момент они могли быть сделаны.

— У каждого из нас в жизни есть секс, но сфотографировать женщину во время этого — как это вообще возможно? Женщина, когда испытывает удовольствие, она закрывает глаза. Как вообще возможно фотографировать, — заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что довольна ходом расследования в отношении бывшего любовника.

— Вот этот товарищ...кроме как чмо, я не могу его никак назвать. Сейчас мы с ним разбираемся. Меня этот человек очаровал сначала, показался красивым, благородным, — говорит Волочкова.

Она отметила, что снимки оказались в Сети 9 ноября, когда у неё был благотворительный концерт.

Напомним, фотографии балерины оказались в соцсетях в ноябре. Как сообщалось, сделал их возлюбленный Волочковой Чермен Дзотов. Позже стало известно, что он отправлял снимки секс-тренеру Алексу Лесли в качестве "домашки".

Балерина обратилась в Следственный комитет с заявлением на Чермена Дзотова. Волочкова заявляла, что будет защищать свою честь и достоинство "в необходимых структурах".