Путин заявил, что ФСБ РФ переигрывает иностранные спецслужбы

Читайте также

Путин заявил, что ФСБ РФ переигрывает иностранные спецслужбы

7

Фото: ©РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Президент РФ Владимир Путин оценил работу ФСБ РФ, отметив, что они проводят её умело и тонко. Кроме того, лидер страны добавил, что Федеральная служба безопасности переигрывает иностранные спецслужбы.

— Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведёте, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции, — сказал лидер страны на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности.

Путин также оценил, что сотрудники ФСБ строго следуют закону и Конституции, также они ответственны, честны и порядочны и готовы к самой сложной и даже опасной работе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×