Туляку, который из ревности сжёг четырёх человек, дали 20 лет колонии

Обманутый муж признался, что поджёг дом соперника, в котором находилась его жена и ещё четверо человек, и сбежал.

35-летний житель Тульской области, который из ревности поджёг дом и убил четырёх человек, получил более 20 лет колонии строгого режима.

— С учётом явки с повинной С. Трофимова суд назначил ему наказание в виде 20 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев, — сообщает прокуратура региона.

Кроме того, в качестве компенсации за причинённый моральный вред суд взыскал с поджигателя 300 тысяч рублей в пользу хозяина дома, который чудом выбрался из горящего здания.

Мужчина признан виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве четырёх человек и покушении на убийство общеопасным способом, а также уничтожении и повреждении имущества путём поджога.

Трагедия произошла ночью 25 февраля в городе Богородицке Тульской области. Пьяный мужчина решил расправиться с изменившей ему женой и её новым возлюбленным и поджёг террасу дома соперника. После этого он скрылся с места преступления.

Жертвами мести обманутого мужа стали неверная супруга и ещё трое человек, находившиеся в момент пожара в доме. Сам хозяин смог покинуть здание.