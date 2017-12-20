Оргкомитет ЧМ-2018 подтвердил наличие билетов спецкатегории для чиновников

Однако, как выяснилось, речь идёт не о 10, а о 80 тысячах билетов для представителей регионов и партнёров.

В оргкомитете ЧМ-2018 подтвердили информацию о наличии билетов для чиновников, которые могут приобрести их вне очереди, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

— Оргкомитет действительно предоставляет федеральным органам и региональным администрациям субъектов проведения ЧМ-2018 право на приобретение билетов из своей квоты, которую выделяет ФИФА различным клиентским группам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт не о 10 тысячах билетов, как сообщалось ранее, а о порядка 80 тысячах, которые предназначены для партнёров ФИФА, РФС, а также различных футбольных федераций.

Как писал Лайф, второй этап продажи билетов на ЧМ-2018 стартовал 5 декабря. До 31 января следующего года болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов, а уведомление они должны получить до 12 марта. В порядке живой очереди билеты можно будет купить в период с 13 марта по 3 апреля.