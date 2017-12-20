Путин: РФ будет бороться с терроризмом так же решительно, как в Сирии

По словам главы государства, за этот год службы безопасности предотвратили более 60 терактов.

Россия и впредь будет нейтрализовывать очаги терроризма так же решительно, как в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы и впредь будем столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать совместно с другими странами, со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и к обмену информацией, — сказал президент.

По словам главы государства, в этом году службы безопасности предотвратили свыше 60 терактов.