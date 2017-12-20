Известный актёр и каскадёр Александр Иншаков госпитализирован в Москве

Президент Ассоциации каскадёров России, актёр, кинорежиссёр и сценарист Александр Иншаков был экстренно доставлен в реанимацию одной из столичных больниц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
70-летнему артисту провели срочную операцию.
Детали произошедшего выясняются, однако сам Иншаков уже подтвердил информацию о госпитализации.
Александр Иншаков известен по роли в сериале "Бригада", а также по фильмам "Цена сокровищ", "Крысиный угол", "Крестоносец". Ставил трюки для "Приключений Квентина Дорварда", а в 2012-м выступил продюсером продолжения "Бригады".
Лайф желает Александру Ивановичу скорейшего выздоровления.
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