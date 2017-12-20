Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе

Готовность соблюдать перемирие уже выразили власти Донецкой и Луганской народных республик.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе с полуночи 23 декабря.

— Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с нуля часов 23 декабря 2017 года, — сообщил российский постпред на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Кроме того, Грызлов рассказал, что участники группы подтвердили стремление провести обмен пленными до праздников. Ранее Украина, ДНР и ЛНР согласовали списки: Киев должен передать 306 человек, а народные республики — 74.

В Донецкой и Луганской народных республиках уже выразили готовность соблюдать перемирие. При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил надежду, что украинские силовики не будут использовать режим тишины для провокаций перед Новым годом и Рождеством.

Отметим, что участники переговоров в Минске не в первый раз договариваются о всеобъемлющем и бессрочном прекращении огня. Однако ни разу режим тишины не длился долго: и республики, и Киев вскоре заявляли о возобновлении обстрелов.