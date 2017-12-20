Пресс-секретарь Жириновского пригрозил Брыльской судебным иском за "идиота"

Так ранее актриса ответила политику на его слова о "культе пьянства" в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

Владимир Жириновский может подать в суд на актрису Барбару Брыльскую за то, что та назвала его в комментарии СМИ идиотом. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера ЛДПР.

— Мы сейчас подумаем, что на этот счёт можно сделать. Скорее всего, будет иск в суд, — сказал он Пятому каналу, отвечая на вопрос, последует ли какая-либо реакция на слова артистки.

Напомним, Жириновский поддержал отказ Первого канала от показа фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", заявив что комедия пропагандирует пьянство. Как ранее писал Лайф, главная героиня картины Барбара Брыльска заявила, что слова политика смешны, и назвала его идиотом.