Путин почтил память сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении

Президент РФ Владимир Путин прибыл на торжественный вечер в Кремле, посвящённый профессиональному празднику сотрудников органов безопасности. Мероприятие началось с минуты молчания. Глава государства вместе с остальными гостями почтил память работников секретных служб, которые отдали свою жизнь, защищая интересы родины.

— Сегодня, чествуя живых, мы низко склоняем головы перед подвигом наших боевых товарищей, сотрудников органов безопасности всех поколений, шагнувших в бессмертие. Будем достойны их памяти, — произнёс диктор, после чего весь зал встал, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

Президент подчеркнул важность повышения эффективности всей системы отечественных спецслужб в связи с новыми вызовами и угрозами, а также выразил уверенность, что их сотрудники будут и впредь честно трудиться на благо родины.

День работника органов безопасности РФ отмечается каждое 20 декабря с 1995 года по указу президента РФ. В советское время отмечался неофициально как День чекиста.