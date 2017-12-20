Москва вновь стоит в восьмибалльных пробках

Дороги разгрузятся только к десяти часам вечера — тогда отметка опустится до двух баллов.

Загруженность дорог сегодня вечером в Москве оценивается в восемь баллов из 10 возможных. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки".

По прогнозу сервиса, к восьми часам вечера пробки спадут до умеренных шести баллов, освободятся дороги только ближе к 22 часам — тогда отметка опустится до двух баллов.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) жителям столицы обещали напряжённую ситуацию на дорогах из-за плохой погоды. Также эксперты предупреждали, что число машин на дорогах резко вырастет, — москвичи отправятся за новогодними покупками.