"Не готов". В Ярославле педагог написала замечание прямо на лбу ребёнка-инвалида

Отмечается, что в этот момент вырывающегося мальчика удерживали его одноклассники.

В Ярославле учительница русского языка написала "Не готов" не в дневнике, а прямо на лбу 14-летнего воспитанника, являющегося инвалидом детства. Об инциденте сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, мальчик обучался в частной школе с сентября 2015-го по октябрь текущего года. Отмечается, что в момент, когда педагог писала эти слова, ученик пытался вырваться, но его держали одноклассники.

Свой поступок педагог объяснила правоохранителям тем, что подросток систематически не готовился к урокам, а также нарушал дисциплину и мешал вести уроки.

В итоге на женщину возбудили дело об административном правонарушении. Оно сейчас находится на рассмотрении.

Ранее аналогичный случай произошёл в Санкт-Петербурге. Тогда учительница начальных классов написала слово "дурак" на лбу второклассника. По словам педагога, маленький Лёша попался ей под горячую руку, когда она вышла из себя.