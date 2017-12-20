Хантсман рассказал, когда американцы перестанут воспринимать Россию как угрозу

Американский посол уверен, что это невозможно, пока у двух стран сосредоточено 90 процентов мирового арсенала ядерного оружия.

Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что до тех пор пока у Москвы и Вашингтона есть ядерные арсеналы таких размеров, элемент угрозы в отношениях будет сохраняться.

— Думаю, до тех пор пока у вас есть ядерные арсеналы таких размеров, элемент угрозы в отношениях будет сохраняться, — ответил он на вопрос, когда американцы перестанут воспринимать Россию как угрозу.

При этом, по его мнению, во времена президента РФ Бориса Ельцина страны бок о бок работали над решением самых разных проблем.

— Я надеюсь, в какой-то степени мы сможем к такому формату вернуться, — сказал американский посол в интервью изданию "Сноб".

Дипломат отметил, что нахождение 90 процентов мирового арсенала ядерного оружия в руках двух держав представляет определённую угрозу. В связи с этим, по мнению Хантсмана, существует необходимость совместных усилий, чтобы держать ситуацию под контролем.

— Именно поэтому необходимо укреплять ядерную безопасность, контроль над вооружениями, — подчеркнул он.

Хантсман добавил, что Россия и США должны вместе вырабатывать пути дальнейшего укрепления режима нераспространения с тем, чтобы "всякие негодяи не завладели ядерным оружием".