В ДНР подтвердили готовность к обмену пленными до новогодних праздников

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В ДНР подтвердили готовность к обмену пленными до новогодних праздников

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Фото © РИА Новости/Сергей Аверин

Ранее на Украине сообщали, что по предварительной договорённости Киев на первом этапе передаст 306 человек, а ДНР и ЛНР — 74.

Донецкая Республика готова совершить обмен пленными с Киевом до новогодних и рождественских праздников. Готовность подтвердил полпред республики в контактной группе Денис Пушилин на встрече в Минске.

— Полпред Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил готовность к проведению обмена до новогодних и рождественских праздников, — написала в "Фейсбуке" его пресс-секретарь Виктория Талакина.

Ранее на Украине сообщали, что по предварительной договорённости Киев на первом этапе передаст 306 человек, а ДНР и ЛНР — 74.

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