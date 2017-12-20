Стала известна дата встречи Лаврова и Джонсона

Встреча министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона запланирована на пятницу, 22 декабря. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском МИД.

Ранее сообщалось, что глава британского внешнеполитического ведомства посетит Москву в конце 2017 года, однако точной даты известно не было.

Ожидается, что переговоры будут посвящены ядерной и ракетной программам Северной Кореи, ядерной сделке с Ираном, ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам безопасности на предстоящем летом 2018 года чемпионате мира в России.

Напомним, для путешествия, полного "опасностей", Бориса Джонсона собирают всем Вестминстерским дворцом. Так, член Парламента Великобритании Крис Брайант опубликовал в The Times сборник советов для визита в Россию. Дипломату советовали не брать с собой мобильный телефон и другие гаджеты, иначе те "непременно будут взломаны и превращены в инструмент прослушки". Рассказали ему об опасных еде и напитках и предостерегли от того, чтобы в одиночку пользоваться лифтом.