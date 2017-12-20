Парадный лимузин Гитлера выставят на аукционе

Mercedes-Benz 770K возил фюрера на торжественные мероприятия и военные парады с октября 1939-го по май 1941-го.

В январе 2018 года парадный Mercedes-Benz 770K Grosser Адольфа Гитлера планируют выставить на аукционе. Торги состоятся в Германии, сообщает портал Worldwide-auctioneers.

Отмечается, что машина была произведена специально для лидера нацистской Германии с учётом его личных пожеланий. По данным портала, автомобиль мог разгоняться до 160 км/ч и оснащался 7,7-литровым восьмицилиндровым двигателем.

Лимузином Гитлер пользовался с октября 1939-го по май 1941-го. Потом машина попала в руки американцев. За всё это время она сменила большое количество хозяев.

Ранее Лайф сообщал, что носки и нижнее бельё Гитлера тоже продадут с молотка. Помимо того, на аукцион выставят редкий экземпляр книги фюрера "Моя борьба".