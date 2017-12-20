Перемога! Украина договорилась о безвизе с Антигуа и Барбудой

Соответствующее соглашение одобрил кабмин страны, уполномочив подписать документ своего посла в США.

Украинское правительство одобрило проект соглашения с Кабмином островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований. Как сообщает "Интерфакс-Украина", это решение зачитал сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Отмечается, что подпишет данное соглашение украинский посол в США и одновременно в Антигуа и Барбуде Валерий Чалый. Согласно документу, граждане будут иметь возможность въезда без виз, при условии что длительность их пребывания не будет превышать 90 дней на протяжении 180 дней.

Сейчас Антигуа и Барбуда в одностороннем порядке ввело безвизовый въезд для украинских туристов сроком до 30 дней.