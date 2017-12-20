Песков: В графике Путина нет встречи с главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел Британии приедет в Москву в конце недели, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

У президента Владимира Путина не запланирована встреча с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, который приедет в Москву 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли такая встреча в графике российского лидера.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон планирует короткий визит в Россию 22 декабря. У него запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.