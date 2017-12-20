В Риме главной рождественской ёлкой стало облезлое дерево

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В Риме главной рождественской ёлкой стало облезлое дерево

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Фото: © roma.corriere.it

Руководство города обвинили в злоупотреблении государственными средствами на сумму свыше €50 тысяч.

На Рождество в центре Рима установили 20-метровую ёлку, которая через две недели засохла. Об этом сообщает портал roma.corriere. Жители на этой почве устроили скандал.

— В интересах города лучше иметь сквер без дерева, чем с сухим, лысеющим, умирающим деревом, что делает Рим всемирным посмешищем, — заявляют активисты.

Теперь власти Рима подозревают в неэффективном расходовании госсредств. По данным итальянских СМИ, группа защиты прав потребителей подала заявление в местную счётную палату. Люди просят проверить расходование средств налогоплательщиков.

Причиной гибели дерева в ходе предварительного расследования назвали неправильную транспортировку. Отмечается, что власти Рима заплатили около €50 тысяч за перевозку.

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