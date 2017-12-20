Минфин США назвал причины внесения Кадырова в "список Магнитского"

Помимо всего прочего, президента республики заподозрили в акциях против политических оппонентов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесён в санкционный "список Магнитского" с формулировкой "За грубые нарушения прав человека".

— Рамзана Кадырова — за грубые нарушения, признанные всем мировым сообществом, прав человека, <…> таких как свобода вероисповедания, свободное выражение мнения, собрания, права на справедливый суд и демократических выборов в РФ, — говорится в официальном сообщении Минфина США.

В документе также говорится, что глава республики контролирует администрацию, якобы причастную к исчезновениям и убийствам "без суда и следствия". Кроме того, Минфин США заподозрил Кадырова в различных акциях против политических оппонентов.

Ранее стало известно, что в санкционный список США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова. Также ограничения введены в отношении Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени, должности которых не указываются.